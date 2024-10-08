Ефимов рассказал о возведении и проектировании 31 новостройки по реновации в СЗАО

В Северо-Западном административном округе Москвы возводят 20 жилых домов по реновации и еще для 11 готовят проектную документацию. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Это позволит предоставить новые современные квартиры более чем 20 тысячам москвичей. Больше всего новых домов строят в Хорошево-Мневниках (шесть новостроек), Северном Тушине (пять), а также в Щукине (четыре)», — отметил он.

Общая площадь жилья превышает 642 тысячи квадратных метров. Всего в программу реновации в округе входят 432 старых дома, переселят более 86 тысяч москвичей.

Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что в округе уже передали под заселение 16 новостроек. Лидером в этом отношении, по его словам, стал район Хорошево-Мневники.

«Здесь в современные квартиры в пяти жилых комплексах переехали жители 12 старых домов», — добавил Овчинский.

При этом придомовые территории благоустраивают, оснащают современными детскими и спортивными площадками и озеленяют. Мосгосстройнадзор контролирует возведение на всех этапах.

«В строящихся на северо-западе столицы домах по реновации для переселения жителей будет доступно свыше 7,9 тысячи квартир», — отметил глава ведомства Антон Слободчиков.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что с начала года по программе реновации в столице ввели 23 жилых дома и передали под заселение еще 44.