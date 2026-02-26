Ефимов рассказал о строительстве образовательного комплекса в Коммунарке

На стройплощадке образовательного комплекса в Коммунарке завершили монолитные работы и выложили наружные стены. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В здании площадью почти 25 тысяч квадратных метров оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты, а также лабораторно-исследовательские комплексы и просторные залы для проведения мероприятий со вторым светом», — рассказал он.

Кроме того, на территории появится уличный кинотеатр. Планируется, что в здании можно будет создать разноплановые помещения для обучения и развития.

Как пояснили в столичном Департаменте градостроительной политики, в здании расположатся спортзал-трансформер с примыкающим гимнастическим залом, еще один спортзал, а также физкультурный зал в блоке детского сада.

Отличительной особенностью фасада станет уступ на уровне второго, третьего и четвертого этажей, визуально напоминающий старинный киноаппарат.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах построить в Нижегородском районе детский сад по необычному архитектурному проекту.