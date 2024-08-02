Ефимов рассказал о благоустройстве территории у будущей станции метро «Генерала Тюленева»

Территорию возле строящейся станции метро «Генерала Тюленева» благоустроили на 65%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках работ по озеленению планируется уложить примерно 16 тысяч квадратных метров рулонного газона. Будут устроены водоотвод и сети освещения общей протяженностью около 2,5 тысячи метров», — заявил он.

Также Ефимов добавил, что вдоль улицы Теплый Стан и у входа в метро установят фонари со светодиодными светильниками.

Кроме того, возле станции возвели три остановочных павильона наземного транспорта с Wi-Fi и USB-портами для зарядки телефонов.

Станция войдет в состав будущей Троицкой линии. Мэр Москвы Сергей Собянин уже провел технический пуск ее первого участка.

«В перспективе Троицкая линия метро протяженностью свыше 40 километров соединит платформы Московского центрального кольца с районом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский административные округа столицы», — добавил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он оценил ожидаемый пассажиропоток линии в 300 тысяч человек в день и добавил, что вдоль нее живут почти 1,5 миллиона москвичей.