Ефимов: проходку третьего вертикального ствола начали на стройке станции «Достоевская»

Проходку третьего вертикального ствола с помощью специального комплекса «Екатерина» начали на стройплощадке станции метро «Достоевская» Кольцевой линии. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Будет сооружено семь стволов разного назначения: два из них уже используются для подачи техники и материалов на глубину заложения комплекса, третий предназначен для вентиляции обходных тоннелей», — добавил он.

Третий ствол будет иметь диаметр шесть метров и глубину 44, при его строительстве установят 44 постоянных и два временных железобетонных кольца.

Строительство осложняется несколькими факторами — в частности, плотной городской застройкой, близостью одноименной радиальной станции и большим объемом грунтовых вод в районе.

«Все работы на „Достоевской“ ведутся с особой аккуратностью и высокой точностью. Применяются средства малой механизации», — отметил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал, что новая станция станет первой на Кольцевой линии за 70 лет. Благодаря ей тысячи пассажиров смогут выбирать более удобные варианты поездок, в том числе с дополнительной пересадкой на Люблинско-Дмитровскую линию.