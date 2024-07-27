Ефимов: пять проектов по программе КРТ реализуют инвесторы на западе Москвы

Девелоперы приступили к реорганизации пяти участков в Западном административном округе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках договоров с городом инвесторы реализуют на западе столицы пять проектов комплексного развития территорий общей площадью почти 39 гектаров. Здесь будет возведено свыше 1,1 миллиона квадратных метров различной недвижимости», — рассказал он.

По словам Ефимова, на осуществление всех проектов уйдет от четырех до 11 лет. В столице будет 809 тысяч квадратных метров жилья, а также 168 тысяч «квадратов» для целей программы реновации и других нужд Москвы. Еще планируют построить 372 тысяч квадратных метров для общественно-деловых объектов. В проекты инвестируют около 286 миллиардов рублей. После реализации планов в городе появится более 9,1 тысячи рабочих мест.

Площадки находятся в районах Солнцево, Тропарево-Никулино, Фили-Давыдково, Кунцево и Очаково-Матвеевское. Две из этих площадок заняли часть бывших промышленных зон «Кунцево» и «Южное Очаково».

«Одним из самых масштабных среди активных проектов редевелопмента на западе столицы является реорганизация участка бывшей промзоны „Кунцево“. По договору с городом инвестор в течение 11 лет на участке площадью 15,89 гектара обустроит современное комфортное пространство с развитой инфраструктурой», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Он отметил, что на этой зоне построят около 600 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Также на участке сделают образовательный комплекс, включающий в себя два детских сада. Благодаря проекту появится три тысячи рабочих мест.