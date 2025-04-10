Ефимов: пять образовательных объектов построят в Коммунарке за счет инвесторов

Три новых детских сада, школа и образовательный комплекс появятся в составе четырех ЖК в Коммунарке, возведут их за счет инвесторов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Площадь всех учреждений превысит 72 тысячи квадратных метров. Суммарно они рассчитаны приблизительно на 3,4 тысячи мест. Образовательные объекты в столице возводятся с учетом новейших стандартов, современных подходов к проектированию, строительству и эксплуатации», — добавил он.

В школах будут как универсальные, так и специализированные учебные кабинеты с высокотехнологичным оборудованием, а также лаборатории, медиатеки, спортзалы и залы для мероприятий. На прилегающей территории разобьют газоны и высадят кустарники и деревья.

Здания детских садов будут отличаться увеличенным остеклением и удобными выходами на улицу.

«Сейчас на стройплощадках идет каменная кладка внешних стен, устройство наружных и внутренних инженерных систем», — добавил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Всего с 2012 года в Новой Москве ввели в эксплуатацию более 160 образовательных объектов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие социальные объекты построят в Филимонковском районе.