Ефимов: основную долю проектов КРТ реализуют на участках рядом с крупными объектами транспорта Москвы

Большая часть проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве находится рядом с крупными транспортными объектами: Московским центральным кольцом, станциями Московского центрального диаметра, Большой кольцевой линией метро, а также крупнейшими магистралями столицы. Всего таких площадок 199 из 236, которые на стадии проработки и реализации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Число проектов КРТ в столице увеличилось до 236, из них 199, свыше 80% от общего числа, находятся в границах транспортного каркаса столицы. В 84 районах столицы на участках общей площадью 2,3 тысячи гектаров планируется возвести более 45 миллионов квадратных метров недвижимости. После реализации проектов здесь появятся свыше 638 тысяч рабочих мест», — подчеркнул он.

Реализация проектов комплексного развития территорий охватила 12 административных округов. Реорганизацию проводят как на территории бывших промышленных зон, так и на незастроенных и неэффективно используемых территориях. Власти города ведут совместную работу с девелоперами.

«Инвесторы и Операторы КРТ на площадках вблизи крупных транспортных объектов столицы возведут современные деловые и жилые кварталы. Так, в течение четырех–26 лет здесь появятся 23,9 миллиона квадратных метров современного жилья, в том числе для участников программы реновации и иных нужд города, 4,4 миллиона квадратных метров высокотехнологичных производств, 16,8 миллиона квадратных метров социальных и общественно-деловых объектов», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

Он добавил, что проект по комплексному развитию территорий проводят на территории бывших промзон «Соколиная Гора», «Огородный Проезд», «Южный порт», «Серп и Молот», «Южное Очаково, „Северное Очаково“», «Алтуфьевское шоссе» и «Октябрьское Поле».

В рамках программы комплексного развития территорий на место бывших промышленных зон придут привлекательные и современные городские кварталы с необходимой инфраструктурой и комфортным жильем. Близость к крупным транспортным объектам сделают эти кварталы удобными для жизни горожан.

На разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.