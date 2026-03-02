Ефимов: около 85 000 семей отпраздновали новоселье с начала программы реновации

С начала реализации программы реновации во всех округах Москвы новоселье отпраздновали порядка 85 тысяч семей. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что благодаря существующему темпу переселения почти 260 тысячам жителей Москвы уже могут гарантировать комфортные жилищные условия.

«Все новоселы получают квартиры с современной улучшенной отделкой и заезжают в новые дома без лишних хлопот и дополнительных затрат. Сегодня уже около 85 тысяч семей получили новые квартиры по стандартам программы реновации», — сказал Ефимов.

В Восточном административном округе в новое жилье, уточнил заммэра, переехали около 15 тысяч семей, в ЮВАО их почти 13,8 тысячи, в САО — более 10 тысяч. Всего в рамках программы реновации в современные квартиры переселят около миллиона москвичей.

Как отметили в Департаменте градостроительной политики столицы, важной частью программы реновации стало не только предоставления комфортного жилья, но и всесторонняя поддержка людей при переезде.

«Услуга „Помощь в переезде“ бесплатно предоставляет москвичам грузчиков и транспорт для перевозки вещей из старой квартиры в новую. Ей уже воспользовались более 63 тысяч семей», — пояснили в ведомстве.

На востоке услугой воспользовались 11 тысяч семей, на юго-востоке — 10,7 тысячи, еще 9,4 тысячи семей оставили заявки на перевозку вещей в САО.

Подать обращение можно через портал mos.ru или в центрах информирования по переселению, которые работают на первых этажах новостроек, возведенных по программе реновации.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что программу реновации выполнили более чем на четверть. Темпы ее реализации столичный градоначальник поручил увеличить вдвое.