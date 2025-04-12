Ефимов: около 600 москвичей начали осматривать квартиры по реновации в ТиНАО

Программа реновации затронет около 10 тысяч жителей Новой Москвы из 104 старых домов. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Этой весной по программе реновации к осмотру квартир в жилом комплексе на Городской улице поэтапно приступают около 600 москвичей из шести старых зданий. Им предложено комфортное жилье в домах 12 и 14», — заявил он.

Ранее новые квартиры в четырех домах получили еще 2,5 тысячи жителей 36 зданий под снос — это больше трети от запланированного объема реновации в округе. В Троицке новые дома находятся в шаговой доступности от старых, в Красной Пахре — в 15 минутах езды.

«Центр информирования для всех общий, он работает на первом этаже дома 14. Его специалисты ответят на возникающие вопросы и помогут оформить документы», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего в новый комплекс планируют переехать более тысячи жителей. Для них построили 736 квартир, в том числе восемь — для инвалидов. В радиусе полутора километров есть несколько ТЦ, клиник, детских садов и школ.

«Общая площадь всех квартир в жилом комплексе составляет почти 40 тысяч квадратных метров. В подъездах для удобства жителей смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе.