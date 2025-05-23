Ефимов: образовательный комплекс возведут в Рязанском районе столицы

Образовательный комплекс со школой и детским садом возводят в Рязанском районе Москвы на улице Академика Скрябина. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Общая площадь объекта составит 12,3 тысячи квадратных метров. Он будет рассчитан на 450 школьных и 150 дошкольных мест», — рассказал он.

Завершить строительство объекта, входящего в состав ЖК «Первый Рязанский», планируется в 2027 году, после чего его передадут в систему городского образования. Детский сад разместится в трехэтажной части здания, а школа — в четырехэтажной.

«Кроме учебных кабинетов в составе школьных помещений запланированы многосветное пространство с функцией актового зала, гимнастический и универсальный спортивный залы, библиотечно-информационный центр», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Площадь земельного участка, на котором идет строительство, составляет около 0,8 гектара. Сейчас там заливают четвертый этаж. Кроме того, в здании оборудуют подвал и техническое пространство для коммуникаций. Отделку выполнят из декоративной штукатурки, клинкерной плитки и алюминия.

«Примечательной архитектурной деталью станут ламели с фактурной кирпичной кладкой, „врезанные“ в гладкую стеклянную поверхность», — заявил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».