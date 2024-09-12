Ефимов: объект инженерной инфраструктуры в Хорошево-Мневниках возведут по договору участия

Москва заключила договор участия в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры застраиваемой территории столицы с девелопером. По нему в составе жилого комплекса «Остров» на северо-западе города возведут канализационную насосную станцию, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На территории Мневниковской поймы предусмотрено строительство канализационной насосной станции „КНС-2-Юг“ производительностью около девяти тысяч кубических метров в сутки», — отметил он.

Ефимов уточнил, что площадь будущего объекта составит 651 «квадрат». В договоре указано, что инвестор должен построить станцию до конца первого квартала 2025 года, а потом передать ее в собственность города.

Строить станцию начали в первом квартале 2024-го. Ее возведение предусмотрено в рамках обеспечения новой жилой застройки объектами инженерной инфраструктуры. Прямоугольный по форме объект будет одноэтажным и с подземной частью

«По договорам участия девелоперы обеспечивают социально значимыми объектами новую жилую застройку. Такой механизм ввели в столице в 2021 году. Уже заключили 150 таких договоров», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

За пять лет, отмечал ранее мэр столицы Сергей Собянин, инвесторы построили в городе по договорам участия 136 детских садов и 50 школ.

«Развитие города требует строительства не только жилья, но и всей сопутствующей инфраструктуры, необходимой для создания комфортной среды для москвичей», — обратил внимание председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Он добавил, что канализационная насосная станция будет обслуживать восемь кварталов — около 40 домов. Сейчас, по словам Слободчикова, на территории жилого комплекса в эксплуатацию ввели два квартала. Еще шесть строят. Комитет возьмет под контроль возведение коммунального объекта на всех этапах.