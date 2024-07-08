Ефимов: новые жилые и деловые кварталы появятся на северо-востоке Москвы

Пять проектов комплексного развития территорий на северо-востоке Москвы появилось за первое полугодие 2024 года. Там появятся новые жилые и деловые кварталы с промышленной застройкой. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках пяти проектов комплексного развития территорий на участках общей площадью более 47 гектаров <...> появятся жилые и деловые кварталы с производствами», — сообщил он.

По его словам, построить планируют около 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Вложения в реорганизацию участков оцениваются в 272 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 2,8 миллиарда. Будет создано свыше 10 тысяч рабочих мест. Объекты появятся на территории Марьиной Рощи, Отрадного, Свиблово, Ростокино, а также Бутырского и Ярославского районов.

«На пяти территориях предусмотрено строительство более 788 тысяч квадратных метров современного жилья», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Из них, по его словам, около 80 тысяч необходимы для целей программы реновации и других городских нужд. Он добавил, что там построят три школы, четыре детских сада, два спорткомплекса и медицинское учреждение, а также офисы, кафе, рестораны, отделения банков и другую недвижимость. В двух проектах предусмотрено строительство производств общей площадью 128,7 тысячи квадратных метров. Все участки будут благоустроены.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.