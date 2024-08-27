Ефимов: новые предприятия, объекты образования и медицины возведут на севере Москвы по программе КРТ

Сразу 14 участков общей площадью свыше 252 гектаров на севере Москвы вошли в программу комплексного развития территорий. По итогам проведенных работ там появятся современные городские пространства с развитой инфраструктурой. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что 14 участков на севере города стали только частью из 88 проектов комплексного развития, которые сейчас реализуются в Москве.

«Инвесторы и операторы КРТ возведут на участках современные городские пространства, где появятся более 6,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости. По итогам реализации проектов создадут около 68,2 тысячи рабочих мест. Инвестиции в проекты оцениваются в 1,5 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 100 миллиардов рублей», — заявил Ефимов.

Площадки на севере города разделили: 11 территорий общей площадью в 242 гектара передали инвесторам для проведения редевелопмента. Комплексным развитием остальных площадок займутся назначенные городом операторы.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что всего в 11 районах столицы построят 3,6 миллиона квадратных метров жилых помещений, из которых 615 тысяч используют для программы реновации и иных городских нужд.

«Свыше 2,6 миллиона квадратных метров займут общественно-деловые и социальные объекты, где смогут работать, учиться, получать медицинские и другие услуги жители новых кварталов, а также современные производства», — пояснил он.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что строительство жилья в рамках проектов КРТ ускоряет реновацию и создает новые современные общественные пространства для жителей.

Благодаря новым проектам на 14 участках новое жилье получат более 20 тысяч горожан.

Программа комплексного развития территорий предусматривает создание многофункциональных городских кварталов на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. На местах появляется новое комфортное жилье с необходимой инфраструктурой и дорогами.

На разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.