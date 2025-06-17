Ефимов: новое здание для отделения полиции возведут в Филимонковском районе

Здание районного отдела полиции возведут в Филимонковском районе на участке площадью около 1,45 гектара, ради чего пришлось изменить правила землепользования и застройки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Предельная площадь здания составит семь тысяч квадратных метров», — заявил он.

По словам Ефимова, рядом с отделением построят еще несколько административных зданий. Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская уточнила, что в них переедут управа района, департамент по обеспечению деятельности мировых судей и другие организации.

«Удобнее всего к отделению будет заехать с шоссе Ракитки», — добавила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии здания Троицкого районного суда.