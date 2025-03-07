Ефимов: над путями Ярославского направления МЖД построят путепровод

Проект путепровода от Анадырского проезда через железную дорогу до Проектируемого проезда номер 4337 получил положительное заключение экспертизы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В этом месте сосредоточено большое количество действующих путей Ярославского направления МЖД, поэтому работы предстоит вести в стесненных условиях. Путепровод возведут в рамках Адресной инвестиционной программы», — добавил он.

Завершить строительство планируют в 2028 году. Длина путепровода составит 610 метров, он соединит три района, Ярославское и Дмитровское шоссе. Планируют также возвести и реконструировать несколько улиц, проложив более четырех километров новых дорог.

Руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков рассказал, что объект намеренно построят криволинейным, напоминающим по форме подкову.

«Получится сохранить существующий пешеходный мост через пути Ярославского направления Московской железной дороги, здание поликлиники ОАО „РЖД“, которое является объектом культурного наследия, и храм святителя Макария», — объяснил он.

Кроме того, благодаря этому путепровод пройдет в стороне от жилых домов, поэтому проезжающие автомобили не создадут дискомфорта жителям.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в столице построили и реконструировали более 100 путепроводов.