Ефимов: началось проектирование новой автодороги в ТиНАО

Пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы
Фото: Пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы

Стартовало проектирование участка между автодорогой Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево и трассой М-2 «Крым». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Автодорога Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево замкнула сплошное поперечное направление между Калужским и Варшавским шоссе, соединив Троицк и Щербинку», — напомнил Ефимов.

Эта дорога стала самым масштабным проектом, реализованным в ТиНАО, после введения в эксплуатацию участков трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

«Теперь мы планируем продлить ее дальше на восток до обводной дороги с последующим выходом на еще одну федеральную магистраль — М-2 „Крым“, Симферопольское шоссе», — пояснил он.

Протяженность линейного объекта, по словам Ефимова, составит 3,5 километра. Новая дорога продолжит поперечное направление до М-2 «Крым», присоединив к нему еще одну федеральную магистраль, а в перспективе объединит все действующие и планируемые объекты.

Таким образом, трасса сможет стать полноценным дублером ЦКАД и МКАД на участке от Минского шоссе до М-2 «Крым» длиной порядка 45 километров.

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Планируемый участок обеспечит дополнительную радиальную связь между Варшавским и Симферопольским шоссе, обеспечит выезды из жилых кварталов восточной части Щербинки и садовых товариществ. Кроме того, для местных жителей он сделает доступной станцию Остафьево МЦД-2.

Работы по проектированию выполняет генподрядчик — ООО «ВТМ Дорпроект». Госзаказчиком выступает ГКУ города Москвы «Москворечье». Завершить разработку проекта должны до середины 2025-го, а введение в эксплуатацию объекта запланировали на 2027 год.

«Автодорога Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево стала продолжением трассы Калужское шоссе — Яковлево. Общая протяженность прямого пути от Троицка до Щербинки составила 17 километров», — отметил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Проект включал возведение путепровода через железнодорожные пути Курского направления, эстакады вдоль хода Варшавского шоссе, а также мост через реку Десну.

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