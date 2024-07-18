Ефимов: началось проектирование новой автодороги в ТиНАО

Стартовало проектирование участка между автодорогой Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево и трассой М-2 «Крым». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Автодорога Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево замкнула сплошное поперечное направление между Калужским и Варшавским шоссе, соединив Троицк и Щербинку», — напомнил Ефимов.

Эта дорога стала самым масштабным проектом, реализованным в ТиНАО, после введения в эксплуатацию участков трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

«Теперь мы планируем продлить ее дальше на восток до обводной дороги с последующим выходом на еще одну федеральную магистраль — М-2 „Крым“, Симферопольское шоссе», — пояснил он.

Протяженность линейного объекта, по словам Ефимова, составит 3,5 километра. Новая дорога продолжит поперечное направление до М-2 «Крым», присоединив к нему еще одну федеральную магистраль, а в перспективе объединит все действующие и планируемые объекты.

Таким образом, трасса сможет стать полноценным дублером ЦКАД и МКАД на участке от Минского шоссе до М-2 «Крым» длиной порядка 45 километров.