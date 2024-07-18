Ефимов: началось проектирование новой автодороги в ТиНАО
Стартовало проектирование участка между автодорогой Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево и трассой М-2 «Крым». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Автодорога Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево замкнула сплошное поперечное направление между Калужским и Варшавским шоссе, соединив Троицк и Щербинку», — напомнил Ефимов.
Эта дорога стала самым масштабным проектом, реализованным в ТиНАО, после введения в эксплуатацию участков трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.
«Теперь мы планируем продлить ее дальше на восток до обводной дороги с последующим выходом на еще одну федеральную магистраль — М-2 „Крым“, Симферопольское шоссе», — пояснил он.
Протяженность линейного объекта, по словам Ефимова, составит 3,5 километра. Новая дорога продолжит поперечное направление до М-2 «Крым», присоединив к нему еще одну федеральную магистраль, а в перспективе объединит все действующие и планируемые объекты.
Таким образом, трасса сможет стать полноценным дублером ЦКАД и МКАД на участке от Минского шоссе до М-2 «Крым» длиной порядка 45 километров.
Интересно
Работы по проектированию выполняет генподрядчик — ООО «ВТМ Дорпроект». Госзаказчиком выступает ГКУ города Москвы «Москворечье». Завершить разработку проекта должны до середины 2025-го, а введение в эксплуатацию объекта запланировали на 2027 год.
«Автодорога Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево стала продолжением трассы Калужское шоссе — Яковлево. Общая протяженность прямого пути от Троицка до Щербинки составила 17 километров», — отметил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
Проект включал возведение путепровода через железнодорожные пути Курского направления, эстакады вдоль хода Варшавского шоссе, а также мост через реку Десну.