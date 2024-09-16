Ефимов: на строительство спорткомплексов в рамках МаИП выделили более 88 га земли

Правительство Москвы выделяет инвесторам и застройщикам земельные участки для возведения спорткомплексов по программе масштабных инвестиционных проектов. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала 2022 года для реализации 27 проектов им выделено 88,56 гектара. Площадь зданий и сопутствующей инфраструктуры составит свыше 600 тысяч квадратных метров», — рассказал он.

По этой программе земельные участки выделяются без торгов. Договоры аренды заключаются на пять лет. При этом создаются новые рабочие места, а городская инфраструктура получает развитие.

По словам руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, спортивные объекты появятся или уже появились в восьми городских округах, включая Зеленоград и Новую Москву.

«В ЦАО инвестор построит многофункциональный центр с крытыми футбольными полями, универсальными залами и ледовой ареной. Общая площадь объекта составит 8,7 тысячи квадратных метров», — рассказал он.

А на Ленинградском проспекте возведут ледовую арену с тренировочной базой, музеем и билетной кассой. Общая площадь многофункциональной арены составит 118,6 тысячи квадратных метров, а спортивно-тренировочного комплекса — 50,6 тысячи.