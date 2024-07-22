Ефимов: на станции «Достоевская» Кольцевой линии появятся первые в московском метро траволаторы

Станцию «Достоевская» Кольцевой линии возводят с двумя вестибюлями. До наземного пассажиры смогут добраться по траволаторам. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Доступ пассажиров на платформу „Достоевской“ обеспечат традиционные эскалаторы, а также новшество в московском метро — траволаторы», — заявил он.

По его словам, их установят в подземном пешеходном переходе, длина которого составит 350 метров. Наземный вестибюль разместится на углу улицы Дурова и Олимпийского проспекта, напротив реконструируемого комплекса «Олимпийский». Подземный построят также под улицей Дурова, но на пересечении с Делегатской улицей.

«Уже завершили сооружение шахтных стволов, подходных и вспомогательных выработок. Кроме того, началось строительство обходных тоннелей и камер переключения движения», — рассказал руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

«Достоевская» станет первой станцией, которая откроется на Кольцевой линии с 1954 года. Чтобы не прерывать движение на перегоне «Новослободская» — «Проспект Мира», на время работ поезда пойдут по обходным тоннелям. После открытия с нее можно будет пересесть на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии.