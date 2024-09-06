Ефимов: на южном участке Сокольнической линии с 2014 года возвели четыре оборотных тупика

С 2014 года на южном участке Сокольнической линии появились четыре новых оборотных тупика, необходимых для смены направления движения и отстоя подвижного состава. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За станцией „Тропарево“ находится однопутный тупик, за станциями „Саларьево“, „Новомосковская“ и „Потапово“ — двухпутные», — уточнил он.

Продление Сокольнической линии на юго-запад началось в 2014 году. В общей сложности за 10 лет ее длина увеличилась на 19,2 километра, а число станций — на восемь.

«Большая часть перегона „Новомосковская“ — „Потапово“ проходит по поверхности, подземная часть линии — участок путей за станцией „Новомосковская“ и оборотные тупики», — добавил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Станция «Новомосковская» открылась в 2019 году под названием «Коммунарка», но летом ее переименовали.

Станцию «Потапово», которую мэр столицы Сергей Собянин открыл 5 сентября, планируют как конечную.