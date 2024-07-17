Ефимов: на форуме «Территория будущего. Москва 2030» представят мультимедийную экспозицию
Градостроительный комплекс столицы в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» представит мультимедийную экспозицию «Город будущего». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Жителям и гостям столицы предложат посмотреть, какие знаковые объекты появятся в городе и как он преобразится в течение ближайших лет», — заявил он.
По словам Ефимова, частные инвесторы вложили в развитие городской среды 14 триллионов рублей. Бюджетные доходы составили четыре триллиона, а до 2035 года столица получит еще 11.
Экспозиция разместится в парке «Зарядье», где займет почти все подземное пространство концертного зала.
Гости также смогут увидеть уже построенные объекты: дороги, жилые дома, парки, набережные и другие.
Посетителям экспозиции предоставят возможность в игровой форме построить город в интерактивном макете Москвы, принять участие в иммерсивном мультимедийном спектакле и увидеть уникальную технику со строительных площадок.
Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдет с 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках столицы.