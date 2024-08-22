Ефимов: москвичи почти 65 тысяч раз обратились за госуслугами в имущественно-земельной и жилищной сферах

Ефимов: москвичи почти 65 тысяч раз обратились за госуслугами в жилищной сфере

Департамент городского имущества за полгода обработал почти 65 тысяч заявок от москвичей, обратившихся за госуслугами. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Правительство Москвы ведет системную работу по цифровизации и модернизации государственных услуг. Это делает взаимодействие города и граждан удобнее. У физических и юридических лиц популярны госуслуги, касающиеся операций с недвижимостью», — отметил Ефимов.

Из 65 тысяч обращений более 35,6 тысячи касаются жилищной сферы и более 29 тысяч — имущественно-земельной. Ефимов отметил, что более 70% заявок подали в электронном виде.

Всего департамент городского имущества предоставляет 28 госуслуг, из которых 21 — в имущественно-земельной сфере.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что самой распространенной является госуслуга «Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда».

«На втором месте — более 11,4 тысячи заявок — заключение договоров социального найма. На третьем — приватизация квартир — почти 6,7 тысячи обращений», — отметил Гаман.

В департаменте информационных технологий подчеркнули, что востребованность онлайн-услуг в этих сферах довольно высокая. На портале mos.ru можно подать заявку, отследить статус и получить результат. Это стало возможным благодаря сотрудничеству департаментов городского имущества и информационных технологий.