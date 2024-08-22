Ефимов: Москва выделила более 33 га земли для реализации коммерческих МаИП

В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) Москва предоставила 33,2 гектара земли для постройки торговых, деловых и других коммерческих объектов. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала 2024 года город без торгов предоставил 14 земельных участков для реализации коммерческих масштабных инвестпроектов», — заявил он.

По словам Ефимова, предприниматели построят многофункциональные объекты общей площадью 642,4 тысячи квадратных метров. Это создаст рабочие места для жителей и инфраструктурные здания.

Масштабный инвестиционный проект — это статус, который может быть у разных объектов, таких как спортивные, социальные учреждения, инновационные центры, производства, деловые комплексы и другие. Для строительства таких зданий город дает участки в аренду без торгов.

«Больше всего участков выделено в ТиНАО — шесть общей площадью более 22,2 гектара. Три из них находятся в Коммунарке», — сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Он отметил, что тут инвесторы имеют возможность построить общественно-деловые центры общей площадью около 300 тысяч квадратных метров. Также около строящейся станции метро «Корниловская» будет многофункциональный комплекс с развлекательными, коммерческими и торговыми помещениями площадью примерно 44 тысячи квадратных метров.

Еще три участка площадью 4,9 гектара выделили в центре Москвы и два площадью 4,8 гектара на востоке города. На западе столицы предоставили 0,6 гектара, на юго-востоке — 0,5 гектара, на северо-западе — почти 0,2 гектара.

Например, около метро «Текстильщики» построят торгово-развлекательный комплекс, где будут помещения для многофункционального центра предоставления государственных услуг площадью 7,9 тысячи квадратных метров.