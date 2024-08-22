Ефимов: Москва назначила оператора для КРТ части бывшей промзоны Хапиловка

Территорию бывшей промзоны Хапиловка на востоке столицы преобразят и благоустроят. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что город уже назначил оператора. Площадь участка, который обновят, составляет 4,8 гектара.
Здесь в течение четырех лет оператор КРТ построит коммунальные объекты. Вложения в реализацию проекта составят около 2,09 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 128,4 миллиона рублей.
Владимир Ефимов
Благодаря проекту появятся более 250 рабочих мест. Редевелопментом участка займется Казенное предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства».
Прилегающую территорию не только реконструируют, но и проведут там улично-дорожную сеть, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
На месте устаревших объектов планируется строительство административно-складских зданий для коммунальных служб города общей площадью около 15,6 тысячи квадратных метров.
Максим Гаман
По программе комплексного развития территорий в Москве на месте бывших промышленных зон возводят многофункциональные городские кварталы с комфортным жильем и необходимой инфраструктурой. Сейчас на разных стадиях развития — 236 проектов.