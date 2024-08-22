Ефимов: Москва назначила оператора для КРТ части бывшей промзоны Хапиловка

Территорию бывшей промзоны Хапиловка на востоке столицы преобразят и благоустроят. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что город уже назначил оператора. Площадь участка, который обновят, составляет 4,8 гектара.