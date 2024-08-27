Ефимов: Москва и Пекин обменялись опытом градостроительного развития

Московские власти изменили подход к формированию городской среды. Столица развивается по концепции «15-минутный город», которая предусматривает наличие необходимой социальной и прочей инфраструктуры внутри кварталов и в шаговой доступности от них. Об этом сообщил на встрече с делегацией Народного правительства города Пекина во главе с заместителем мэра Пекина господином Му Пэном заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Эта концепция предполагает принципиально новый подход к формированию территорий, в соответствии с которым районы застраиваются таким образом, чтобы горожане могли трудоустроиться, купить товары и получить различные услуги рядом с домом. Все это в разы снизит нагрузку на транспортную систему.

«Только за 2023 год возвели порядка 120 таких объектов, а за семь месяцев 2024-го — еще около 50. В соответствии с концепцией „15-минутный город“ реализуются и две наши основные программы — комплексного развития территорий и реновации жилищного фонда. Так, в рамках первой планируется построить более 87 школ и 95 детских садов, которые смогут посещать свыше 70 тысяч детей», — рассказал Ефимов.

Заммэра отметил, что в кварталах реновации планируется возвести более 50 образовательных учреждений, пять спортивных и культурных сооружений, а также 10 административных и других зданий.

Ефимов подчеркнул, что среди российских регионов Москва является лидером по реализации механизма комплексного развития территорий (КРТ). По его словам, это наиболее эффективный механизм, позволяющий в мегаполисе вернуть в экономический оборот участки бывших промзон и незастроенные площадки.

Программа уже охватила свыше 3,1 тысячи гектаров территорий. Это 236 проектов, в рамках которых появится более 52 миллионов квадратных метров недвижимости, причем половина этого объема затронет социальную, промышленную и общественно-деловую застройку. Плюсы в том, что Москва благодаря этому получит свыше 763 тысяч рабочих мест и сможет привлечь 17,3 триллиона рублей инвестиций.

Программа реновации реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В столице уже подобрали 631 стартовую площадку для строительства жилых комплексов общей площадью около 10,3 миллиона квадратных метров. Квартирами смогут обеспечить около одного миллиона жителей 5176 старых домов, причем более 169 тысяч человек уже либо переехали, либо находятся в процессе переселения.