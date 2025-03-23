Ефимов: Московский горсовет ветеранов за 5 лет получил 143 помещения для работы
Подразделения Московского городского совета ветеранов за пять лет получили от города более 140 помещений для работы. Информацию предоставил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Город оказывает поддержку социально ориентированным организациям, предоставляя помещение в оперативное управление.
«С 2020 года для организации работы с ветеранами город подобрал и безвозмездно передал 143 помещения общей площадью более 11,3 тысячи квадратных метров. Одно из них — площадью свыше 130 квадратных метров — выделили с начала этого года. Помещения расположены на первых этажах жилых домов и отвечают требованиям ветеранских организаций, поскольку являются нежилыми и имеют отдельный вход», — сообщил Ефимов.
Чтобы получить необходимую недвижимость, нужно обратиться в местные органы исполнительной власти. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что число передаваемых ветеранским организациям помещений растет ежегодно. В 2023 году им передали около 20 объектов, а в прошлом году этот показатель вырос на 40%, а совокупная площадь выросла почти в два раза.
«Организации могут пользоваться переданной недвижимостью бесплатно, а ее обслуживанием и содержанием, в том числе выполнением необходимого ремонта, занимаются управы», — отметил Гаман.