Ефимов: монолит подземного распределительного уровня городского вокзала Косино готов на 76%

Готовность монолитного конструктива подземного распределительного уровня московского городского вокзала Косино составила 76%. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В подземном распределительном уровне МГВ Косино выложили более 11,2 тысячи кубометров железобетона. Одновременно с устройством монолита выполняется монтаж инженерного оборудования», — рассказал он.

Новая конструкция свяжет станции метро «Лермонтовский проспект» и «Косино», а также станцию «Косино» третьего диаметра. Кроме того, из нее сделают выходы к остановкам наземного транспорта. Там откроют общественные туалеты, комнату матери и ребенка, точки торговли и питания.

Новый распределительный уровень интегрируют в существующую инфраструктуру метрополитена. Проводимые мероприятия не влияют на безопасность и комфорт пассажиров. Из всех выходов на поверхность перенесут только один — на несколько метров.

«Сейчас здесь осуществляется переустройство наружных электрических сетей, прокладка кабелей внутренних инженерных систем, а также архитектурно-отделочные работы», — рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в проект войдет подземный переход длиной 185 метров.

Кроме того, планируется благоустроить прилегающую территорию, создав новые парковочные и пешеходные пространства, а также крытые перроны на автобусных остановках.

Городской вокзал Косино расположен на юго-востоке столицы в районе Выхино-Жулебино за чертой МКАД.