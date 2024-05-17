Ефимов: международная выставка архитектуры и дизайна пройдет в Гостином Дворе | 360°

Москва 17 мая 2024, 09:11 Ефимов: международная выставка архитектуры и дизайна пройдет в Гостином Дворе Пресс-служба комплекса градостроительной политики

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Международная выставка-форум архитектуры и дизайна «АРХ Москва» пройдет в Гостином Дворе с 22 по 25 мая. Для посетителей организаторы запланировали более 200 мероприятий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В этом году посетителей ждет свыше 200 стендов — на 12% больше, чем в 2023-м. Среди них — 13 кураторских спецпроектов, в работе над которыми принимают участие архитекторы разных поколений: от студентов до признанных мастеров», — рассказал Ефимов.

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На восьми дискуссионных площадках свыше тысячи спикеров проведут более 200 мероприятий, в том числе мастер-классы и круглые столы.

Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов рассказал, что главной темой этого года будет «Польза». Участникам предстоит ответить на вопрос: «Что такое польза в современном проекте, здании, городской среде, управленческих решениях, как сделать город максимально красивым и полезным для человека?»

«Среди ключевых проектов выставки — экспозиция Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы, посвященная образованию. Стенд „Кампус — поле возможностей“ будет оформлен как открытое совмещенное с городской жизнью научное пространство», — отметил Кузнецов.

На стенде представлена информация о трех университетских проектах мирового уровня, реализованных в российской столице.

Организатором выставки-форума выступает «ЭКСПО-ПАРК — Выставочные проекты». Вход свободный, необходима предварительная регистрация на сайте.