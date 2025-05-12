Ефимов: культурно-досуговый центр возведут в Рассказовке

Многофункциональный культурно-досуговый центр на более чем 860 посетителей построят в деревне Рассказовка, относящейся к столичному району Внуково. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Столица продолжает развивать социально значимую инфраструктуру в ТиНАО», — подчеркнул он.

Ефимов добавил, что объект получил положительное заключение экспертизы.

Комплекс построят в рамках Адресной инвестиционной программы. На его базе станут доступны выставки и концерты, а также запись музыки и творческие классы.

«В новом здании разместится детская школа искусств на 268 мест с кабинетами для уроков хореографии, вокала, лепки, живописи и других творческих занятий», — отметил руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Общая площадь трехэтажного здания составит более семи тысяч квадратных метров. В нем организуют безбарьерную среду, что позволит пользоваться им в том числе инвалидам.