Ефимов: котлован под вестибюль станции метро «Рижская» БКЛ готов на 70%

пресс-служба Комплекса градостроительной политики
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики

Строители извлекли более 15,5 тысячи из запланированных 21 тысячи кубометров грунта под строительство второго вестибюля станции «Рижская» Большой Кольцевой линии метро. Об этом сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Это более 70% от общего объема. Котлован под второй вестибюль имеет сложную форму, его протяженность достигает 92 метров», — добавил он.

Как уточнили в пресс-службе столичного Комплекса градостроительной политики и строительства, вход в метро планируют разместить на пересечении проспекта Мира и Водопроводного переулка. По замыслу, он облегчит пересадку между БКЛ и тремя Московскими центральными диаметрами.

Параллельно ведут монолитные работы в эскалаторном тоннеле. В планах — установить 110 бетонных плит перекрытия.

«В наклонных тоннелях такие плиты используются для создания перекрытий с последующим монтажом на них эскалаторного оборудования», — рассказал гендиректор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал о новом методе сборки тоннелепроходческих щитов, разработанном московскими метростроителями.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте