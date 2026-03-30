Ефимов: котлован под вестибюль станции метро «Рижская» БКЛ готов на 70%

Строители извлекли более 15,5 тысячи из запланированных 21 тысячи кубометров грунта под строительство второго вестибюля станции «Рижская» Большой Кольцевой линии метро. Об этом сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Это более 70% от общего объема. Котлован под второй вестибюль имеет сложную форму, его протяженность достигает 92 метров», — добавил он.

Как уточнили в пресс-службе столичного Комплекса градостроительной политики и строительства, вход в метро планируют разместить на пересечении проспекта Мира и Водопроводного переулка. По замыслу, он облегчит пересадку между БКЛ и тремя Московскими центральными диаметрами.

Параллельно ведут монолитные работы в эскалаторном тоннеле. В планах — установить 110 бетонных плит перекрытия.

«В наклонных тоннелях такие плиты используются для создания перекрытий с последующим монтажом на них эскалаторного оборудования», — рассказал гендиректор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал о новом методе сборки тоннелепроходческих щитов, разработанном московскими метростроителями.