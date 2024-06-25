Ефимов: Костромскую улицу и Юрловский проезд соединят путепроводом

Новый путепровод соединит районы Бибирево и Алтуфьевский с Отрадным на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проектом предусмотрено строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 3,3 километра. В том числе будут возведены путепровод и подземный пешеходный переход», — уточнил он.

По его словам, строители уже начали подготовительные работы и возведение подпорных стен. Окончание строительства запланировали на 2026 год.

Путепровод протянут над железнодорожной веткой. Введение сооружения в эксплуатацию позволит улучшить транспортное сообщение в Отрадном, Бибиреве и Алтуфьевском районе.

«В рамках работ реконструируют Юрловский проезд, Казеевский переулок и улицы Костромская и Римского-Корсакова», — подчеркнул руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В рамках проекта переложат инженерные коммуникации, сделают заездные карманы для общественного транспорта и построят подземный пешеходный переход в створе дома 15Б, строение 3 по улице Римского-Корсакова.

Ранее Ефимов сообщил, что рядом с деревней Марьино в ТиНАО возведут образовательный комплекс с робоклассом и IT-полигоном. Он будет рассчитан на 1050 мест.