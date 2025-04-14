Ефимов: к школе и детскому саду в ТиНАО построили подъездную дорогу

Новая автодорога длиной около 1,3 километра с подъездами к школе и детскому саду была достроена в Троицке. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Автодорогу протяженностью 1,3 километра подвели к новой школе, которая расположена по адресу: город Троицк, улица Профессора Летохова, дом 1, и детскому саду на Октябрьском проспекте. До этого там была временная дорога, а новая создает полноценную транспортную связь между жилой застройкой и образовательным комплексом, обеспечивая максимальную безопасность дорожного движения», — заявил он.

Автодорога связала улицу Полковника милиции Курочкина и Октябрьский проспект. На ней построили также парковку на 66 машино-мест. Чтобы попасть домой или на остановки общественного транспорта, школьники, воспитанники детского сада и их родители смогут воспользоваться тремя подземными переходами.

«Два из них длиной 27 и 28 метров возвели с помощью устройства тоннеля в самой дорожной одежде, а третий — путем углубления. Последнее сооружение протяженностью 40 метров оснастили лифтами и пандусами для маломобильных граждан», — рассказал руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

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