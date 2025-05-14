Ефимов: инвесторы выкупили с 2011 года более 2,4 тысячи объектов недвижимости в ЦАО

С 2011 года представители малого и среднего бизнеса выкупили у города около 2,4 тысячи объектов недвижимости в Центральном административном округе общей площадью почти 500 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В соответствии с федеральным законодательством субъектам МСП доступна приоритетная покупка арендуемых городских помещений без торгов по рыночной стоимости, устанавливаемой независимыми оценщиками», — добавил он.

Сначала представителям малого и среднего бизнеса, включенным в специальный реестр, необходимо арендовать помещение на срок не менее года, затем — при желании — выкупить его на торгах. При этом оплачивать покупку можно как сразу, так и в рассрочку до семи лет — и такой возможностью активно пользуются.

«В Центральном административном округе только с начала 2025 года субъекты МСП выкупили у города 22 помещения общей площадью свыше 5,8 тысячи квадратных метров», — отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Оформить покупку можно только в электронном виде через сайт правительства Москвы.