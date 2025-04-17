Ефимов: инвесторы смогут восстановить 3 помещения в исторических зданиях столицы

Три нежилых помещения, расположенных в объектах культурного наследия, выставят на торги в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Предприниматели покупают подобные здания и перед использованием приводят их в порядок. Это помогает сохранить уникальную архитектуру города, а бизнесу дает возможность развиваться в районах с деловой и туристической активностью.

«Город выставит на торги по продаже три нежилых помещения в исторических зданиях в Центральном и Южном административных округах. Их общая площадь составляет около 660 квадратных метров. По условиям продажи новые владельцы должны соблюдать охранные обязательства. Таким образом будет гарантирована сохранность архитектурного наследия столицы», — отметил Ефимов.

Выставленные на торги помещения имеют хорошую пешую и транспортную доступность, недалеко — станции метро. Их привлекательность заключается еще и в том, что они расположены внутри освоенных районов города с высокой деловой активностью.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что все три помещения расположены в подвальных этажах жилых домов.

Одно из помещений находится в «Доходном доме Трындиных» на Большой Лубянке. Полную информацию о выставляемых на продажу помещений можно узнать на столичном Инвестиционном портале.