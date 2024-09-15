Ефимов: инвесторы реорганизуют два участка в Ивановском

Москва выставит на торги право реорганизовать два неэффективно используемых участка в Ивановском общей площадью 2,4 гектара. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По проекту здесь запланировано строительство около 45 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в проект оцениваются в 7,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — примерно в 197 миллионов рублей», — добавил он.

Кроме того, по словам заммэра, там появится более 450 рабочих мест. Участки расположены недалеко от станции метро «Новогиреево». Сейчас на них находятся устаревшие объекты.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на этой территории построят современное жилье и общественно-деловую недвижимость.

«Здесь появится здание физкультурно-оздоровительного комплекса, многофункциональный центр и другие объекты. Площадки благоустроят и проложат здесь дороги», — добавил он.

Всего в Москве сейчас прорабатывают 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.