Ефимов: инвесторы приобрели у города около 80 тысяч «квадратов» недвижимости

За первый квартал 2025 года предприниматели приобрели у города более 450 коммерческих объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С января по март по преимущественному праву выкупа и по итогам торгов инвесторы приобрели у города более 450 помещений и зданий общей площадью более 79,9 тысячи квадратных метров. Почти половина из них была продана по результатам электронных аукционов — свыше 240 объектов суммарной площадью примерно 48 тысяч квадратных метров», — рассказал заммэра.

По словам Ефимова, это позволило привлечь максимальное количество покупателей и полностью раскрыть потенциал лотов для инвесторов. Новые владельцы смогут открыть в купленных помещениях магазины, кафе или офисы.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева сообщила, что лидерами по продаже нежилых объектов стали Центральный, Южный и Восточный административные округа.

«В ЦАО инвесторы приобрели более 80 коммерческих объектов суммарной площадью 17,4 тысячи квадратных метров, в ЮАО — свыше 60 общей площадью 10,2 тысячи квадратных метров. В ВАО предприниматели и физические лица купили около 60 объектов, площадь которых превысила 10,3 тысячи квадратных метров», — прокомментировала Соловьева.