Ефимов: инвесторы построят детский сад в районе Выхино-Жулебино | 360°

Москва 18 мая 2024, 12:22 Ефимов: инвесторы построят детский сад в районе Выхино-Жулебино Freepik

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В Юго-Восточном округе Москвы планируют возвести новый детский сад. Инвесторы обещают сдать готовый объект через три года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Детский сад на 175 мест в районе Выхино-Жулебино построят за счет частных инвестиций. Завершить его возведение планируют до 2027 года», — уточнил он.

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Ефимов отметил, что после того, как дошкольное учреждение примет первых детей, объект передадут системе образования Москвы.

Детский сад появится на улице Академика Скрябина благодаря комплексной жилой застройке. По договору застройщик обязан сдать готовые новостройки и дошкольное учреждение одновременно, уточнил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Он напомнил, что в Выхино-Жулебине на Привольной улице уже возвели ФОК.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что на юго-востоке города появляется все больше доступной социальной инфраструктуры. В частности, в Печатниках возведут культурно-спортивный центр, рассчитанный на тысячу человек. В Выхино-Жулебине, Нижегородском районе и Люблине построят три детских сада.

В общей сложности по проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование» с 2011 года в Москве построили и открыли свыше 600 школ и детсадов.