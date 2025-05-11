Ефимов: инвесторы получили пять объектов недвижимости в САО в льготную аренду

С 2013 года инвесторы получили от города пять объектов недвижимости в САО общей площадью четыре тысячи квадратных метров по программе «Один рубль за квадратный метр в год». Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Один договор с предпринимателем, развивающим образовательный проект, был заключен в 2025 году. Ему передано помещение на первом этаже жилого дома в Войковском районе для открытия детского сада», — рассказал он.

Чтобы получить объект недвижимости, инвестору необходимо выиграть торги, затем заключить договор аренды здания на 49 лет и отремонтировать его за собственный счет. После этого его переводят на льготную ставку. Всего в округе новую жизнь получили объекты в четырех районах.

«В 2016 году в Тимирязевском районе инвестор арендовал и отреставрировал выявленный объект культурного наследия „Чугунный павильон трамвайной остановки, первая четверть XX века“», — напомнила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Программа пользуется спросом у инвесторов. Так, в прошлом году на один лот на аукционах по аренде недвижимости под школы и детские сады претендовали в среднем по пять участников.