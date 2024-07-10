Ефимов: инвестору предоставили участок для промышленного предприятия в ТиНАО

Правительство Москвы по программе масштабных инвестпроектов (МаИП) предоставило инвестору площадь вблизи поселка Спортбазы для постройки предприятия, которое войдет в состав будущего строительного кластера. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Для реализации этого масштабного инвестпроекта город предоставил участок площадью четыре гектара по льготной ставке один рубль в год», — заявил он.

По словам Ефимова, на предприятии создадут 340 рабочих мест, а вложения в реализацию проекта составят до 2,9 миллиарда рублей.

Застройщиком выступит компания «Брусника. Индустриализация. Москва».

«Предприятие стало первым резидентом крупного строительного кластера, который получил земельный участок и после оформления соответствующей документации сможет приступить к реализации проекта», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, новый кластер объединит предприятия по выпуску железобетонных и строительных конструкций, металлических изделий, деревянных напольных покрытий и другие.

Как сообщил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, договор аренды заключили на пять лет. За это время компания должна построить предприятие площадью 32 тысячи квадратных метров. На нем будут производить железобетонные конструкции для лестничных площадок, проемов, балконов, фасадов и несущих стен.

Статус МаИП могут получить инвесторы, которые планируют возводить важные для города объекты. Помимо производств это могут быть технопарки, спортивные, образовательные и многофункциональные комплексы.

Землю в аренду по ставке один рубль в год для промышленных предприятий можно получить в Москве с марта 2022 года.