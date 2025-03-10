Ефимов: инвестор восстановил дом художников Коровиных по городской программе

Дом художников Коровиных в Таганском районе Москвы по окончании реставрации перевели на льготную ставку аренды по программе «Один рубль за квадратный метр в год». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Инвестор завершил необходимые реставрационные работы и выполнил требования по классификации и номерному фонду, поэтому объект перевели на льготную ставку аренды. Благодаря этому предприниматель сможет ежегодно экономить более 12 миллионов рублей», — добавил он.

Когда-то на этом месте размещалась большая усадьба, в которой в середине XIX века появились на свет художники Константин и Сергей Коровины. До наших дней сохранилось только двухэтажное здание, в котором после реставрации открыли гостиницу. Ремонтные работы заняли полтора года. За это время в здании восстановили элементы декора, окна, кровлю и проемы по историческим чертежам. Внутри развесили репродукции картин художников.

«Вблизи новой гостиницы находятся два университета, офисы различных организаций, а также достопримечательности», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Такая льготная программа для гостиниц действует в столице с 2022 года. Всего по ней за 13 лет отреставрировали 25 объектов культурного наследия.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что гостей столицы привлекают исторический центр города и благоустроенные парки, а также ВДНХ.