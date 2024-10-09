Ефимов: инвестор построит физкультурно-оздоровительный комплекс в Троицке

Инвестор начал возводить частный физкультурно-оздоровительный комплекс в Троицке. Закончить его планируют в следующем году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Объект будет представлять собой одноэтажное здание площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Здесь появится тренажерный зал для силовых тренировок площадью 800 квадратных метров, разместятся большие залы для занятий боксом и тяжелой атлетикой», — добавил он.

Кроме того, там разместят тренерские комнаты, медпункт, раздевалки с душевыми, помещение для охраны, магазин спорттоваров и кафетерий.

По словам главы департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина, в Троицке это будет уже третий крупный объект для занятий спортом.

«Для занятий на свежем воздухе есть парк „Природный“ площадью 14 гектаров. Спорту здесь уделено большое внимание», — подчеркнул он.

В инфраструктуре парка, обратил внимание Жидкин, предусмотрели площадки для воркаута, футбольное поле, хоккейную коробку и скейт-парк. На территории оборудуют дорожки для велопрогулок, бега и северной ходьбы.

Еще одним местом для спортсменов, по его словам, стал сетевой фитнес-клуб в новом торговом центре.

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на возведение объекта в июле.

«Строительный цикл на протяжении всех этапов будет проходить под контролем инспекторов комитета в соответствии с утвержденной программой выездных проверок», — отметил глава ведомства Антон Слободчиков, добавив, что первую из них наметили уже на декабрь.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Новой Москве.