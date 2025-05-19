Ефимов: инвестор арендовал здание для открытия частной школы в Щербинке

Инвестор арендовал у города здание общей площадью более 1,4 тысячи квадратных метров на территории усадьбы Щербинка для открытия частной школы «Знайка». Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Предпринимателю предстоит провести ремонтно-восстановительные работы, оборудовать помещения и выполнить требования по ведению образовательной деятельности. После этого он сможет перейти на льготную ставку», — рассказал он.

Для косметического ремонта здания инвестору дают полгода, для капитального — полтора, для полной реконструкции — три. Проект восстановления ему предстоит согласовать с городскими властями.

«Договор аренды здания заключен с инвестором на 49 лет. Также победителю торгов предоставлен участок площадью 1,3 гектара, на котором он сможет разместить необходимые для работы школы объекты», — отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Руководство школы придерживается индивидуального подхода к обучению, рассматривая как очный формат, так и смешанный, и заочный, и даже семейный. Обучают в ней и детей с ограничениями по здоровью.