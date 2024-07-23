Ефимов: готовность учебного корпуса в Большом Тишинском переулке превысила 40%

Учебный корпус «Романовской школы» на 300 мест возведут в Большом Тишинском переулке. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В настоящий момент завершено возведение монолитных конструкций здания учебного корпуса в Большом Тишинском переулке. Также идут наружные и внутренние отделочные работы, фасадные работы и остекление объекта», — сообщил он.

По словам Ефимова, общая площадь объекта составит более 6,6 тысячи квадратных метров, строительная готовность превышает 40%, а сдать его планируют в 2025 году.

В здании будет пять этажей. На первом разместят вестибюль с зоной ожидания, медкабинет и обеденный зал. На втором будут спортивный, гимнастический и зрительный залы, а также универсальные кабинеты. Оставшиеся три этажа займут кабинеты — как универсальные, так и специализированные, — а также IT-полигон, медиатека и книгохранилище. Кроме того, на территории школы создадут зеленые зоны и спортивные площадки для гимнастики и баскетбола.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков уточнил, что стройка идет с июня прошлого года, а специалисты контролируют возведение объекта на всех этапах.

«С момента начала работ на площадке инспекторы провели уже четыре выездные проверки, в ходе последней они оценили устройство надземной части, монтаж внутренних инженерных систем и укладку наружных сетей», — добавил он.

Учебный корпус возводят за счет средств московской адресной инвестиционной программы. По ней сейчас строят еще два объекта в Центральном округе столицы.

«Возводят школу в Причальном проезде, рассчитанную на 400 учащихся. Ее строительство планируется завершить до конца следующего года. Также в Стрельбищенском переулке возводится здание детского сада на 225 мест», — уточнил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.