Ефимов: готовность столичного ФОК «Алтайский» составила 70%

В Восточном административном округе Москвы строят спортивный комплекс «Алтайский». Объект, расположенный в районе Гольяново, на Алтайской улице, владение 33, возводят в рамках госпрограммы «Спорт Москвы» за счет городского бюджета. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Площадь трехэтажного ФОКа — порядка четырех тысяч квадратных метров. Ефимов уточнил, что сейчас в комплексе завершают фасадные работы. В здании установили панели вентилируемого фасада, смонтировали витражные конструкции и подготовили входы.

«На следующем этапе запланировано устройство архитектурной подсветки. Готовность спорткомплекса оценивается в 70%. Основные строительные работы на объекте планируется завершить в конце 2024 года», — подчеркнул заммэра.

Черновые отделочные работы в ФОКе завершили, а чистовую отделку выполнили наполовину. Руководитель столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов добавил, что в зоне бассейнов заканчивают монтаж чаш из нержавеющей стали.

«А в зале для групповых занятий активно идет чистовая отделка: специалисты смонтировали освещение и установили декоративные настенные панели, имитирующие дерево. В ближайшее время строители начнут укладывать специальное напольное покрытие», — отметил он.

Внутренние и наружные инженерные сети комплекса готовы на 85%. Прилегающую территорию благоустроили на четверть, сейчас идет укладка тротуарной плитки.

В проект ФОКа внесли бассейн для оздоровительного плавания 25 на 16 метров, малый бассейн для обучения детей плаванию 10 на шесть метров, зал групповых занятий, буфет, раздевалки, административные и вспомогательные помещения.

Качеству объектов спортивной инфраструктуры в Москве по поручению мэра города Сергея Собянина уделяют особое внимание. Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков заметил, что весь производственный цикл строительства ФОК контролируют инспекторы комитета.

«Работы на площадке начались в феврале 2023 года. За это время состоялось четыре выездные проверки, в том числе с участием специалистов подведомственного Центра экспертиз, для осуществления инструментального контроля применяемых материалов и возводимых конструкций на соответствие требованиям проектной документации», — указал он.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в 2025 году в СВАО откроют спорткомплекс «Стальной».