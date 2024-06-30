Ефимов: гостиницу и спорткомплексы построят в Сокольниках по программе КРТ

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на востоке Москвы реорганизуют неэффективно используемый земельный участок. На нем возведут гостиницу и спорткомплексы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На участке площадью 2,48 гектара в районе Сокольники появится деловое пространство с гостиницей, спортцентрами и другими нежилыми объектами — всего 135 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проект составят около 40 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит 1,3 миллиарда рублей», — рассказал он.

По словам Ефимова, в результате появится более трех тысяч рабочих мест.

Площадка прилегает к улицам Шумкина, Маленковская и Русаковская и имеет хорошую транспортную доступность. Пока там располагаются склады и другие устаревшие объекты.

Проект решения о реорганизации уже появился на сайте правительства столицы. Помимо гостиницы на 40 тысяч квадратных метров и спортцентра, на участке появятся офисы, магазины, культурно-досуговые объекты, кафе и рестораны, отделения банков, добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. На территории пройдет благоустройство, появятся дороги и тротуары.

Программа КРТ подразумевает создание многофункциональных городских кварталов на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков. В Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов комплексного развития территории.