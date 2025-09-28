Ефимов: городской квартал возведут в Нагатино-Садовниках по проекту КРТ

Городские власти одобрили проект комплексного развития территории площадью более шести гектаров в районе Нагатино-Садовники. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В течение шести лет назначенный городом оператор построит свыше 218 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе жилья и объектов общественно-делового назначения», — добавил он.

Участок расположен между Нагатинской улицей и набережной. Общая площадь жилых помещений составит около 130 тысяч квадратных метров.

«Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Для интеграции нового квартала в общегородскую ткань построят удобную локальную улично-дорожную сеть», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в Черемушках, Конькове, Ясеневе, Марфине, Отрадном, Преображенском и Коммунарке.