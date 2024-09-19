Ефимов: город выставил на продажу 70 участков под строительство частных домов

Участки под индивидуальное жилищное строительство выставили на продажу в Москве. Общая их площадь составляет 8,6 гектара. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«70 участков площадью от восьми до 26 соток расположены на востоке столицы, а также в ТиНАО. На них можно построить более 35 тысяч квадратных метров недвижимости», — отметил он.

Чтобы приобрести участок, нужно выбрать его и направить заявление в Департамент городского имущества. Если в течение 30 дней не найдется других покупателей, заключается договор купли-продажи. В противном случае проводятся торги. Стартовой ценой становится кадастровая стоимость участка.

По словам главы департамента Максима Гамана, борьба на аукционе предстоит за 47 участков общей площадью 5,8 гектара.

«На восемь других объектов общей площадью более одного гектара заявления подали по одному претенденту. Остальные 15 участков сейчас остаются свободными и доступны для покупки», — добавил он.

Глава Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин заявил, что в прошлом году в Новой Москве построили почти 770 тысяч квадратных метров по ИЖС.

«Этому способствует развитие в ТиНАО социальной, транспортной и рекреационной инфраструктуры», — подчеркнул он.

Найти информацию о выставленных на торги участках можно на инвестиционном сайте города.