Ефимов: город назначил оператора для КРТ в столичном районе Нагатино-Садовники

На юге Москвы назначенный городом оператор займется реорганизацией двух участков по программе комплексного развития территорий. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что неэффективно используемые участки площадью в 1,67 гектара вошли в один проект КРТ.

«Их реорганизацией займется оператор КРТ — Казенное предприятие города Москвы „Управление гражданского строительства“», — сказал Ефимов.

Заммэра подчеркнул, что в течение пяти лет на указанной территории возведут современное жилье для участников программы реновации.

«Вложения в реализацию проекта превысят 15 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 66 миллионов рублей. В итоге будет создано 80 рабочих мест», — добавил он.

На Старокаширском шоссе, где расположены участки, сейчас находится складская база и другие устаревшие объекты.

«На участках планируется возвести жилые дома для целей программы реновации и других нужд города общей площадью 43,8 тысячи квадратных метров. Рядом с ЖК построят детский сад площадью 2,7 тысячи „квадратов“, его смогут посещать 125 воспитанников», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Прилегающую территорию, обратил он внимание, благоустроят — на ней разместят детские и спортивные площадки.

По программе КРТ создают многофункциональные городские кварталы:на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру.

На стадии реализации в Москве в настоящее время находятся 236 проектов, общая площадь которых превышает 3,1 тысячи гектаров. Проработку ведут по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.