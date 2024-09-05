Ефимов: город назначил 20 операторов для реализации проектов КРТ с начала года

Владимир Ефимов / пресс-служба Комплекса градостроительной политики
Фото: Владимир Ефимов / пресс-служба Комплекса градостроительной политики

С начала года в Москве назначили 20 операторов для реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ). На площади около 138 гектаров они построят 2,8 миллиона квадратных метров недвижимости. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Объем вложений составит более 726 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — почти девять миллиардов рублей. В итоге будет создано 29,2 тысячи рабочих мест», — сообщил он.

Участки расположены в 20 различных районах столицы, срок возведения объектов — до 11 лет.

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на них возведут более 2,1 миллиона квадратных метров жилья, в том числе по программе реновации, и 731,6 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости.

«На участках появится 16 образовательных объектов, два спортивных комплекса и гостиница на тысячу номеров», — уточнил он.

Сейчас в Москве реализуют 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. На месте неэффективно используемых участков территории возводят современную инфраструктуру. Прорабатывают проекты по поручению мэра Сергея Собянина.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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