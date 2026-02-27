Ефимов: два участка в районе Ивановское реорганизуют по программе КРТ

По программе КРТ на двух участках в районе Ивановское общей площадью 1,51 гектара построят жилые дома, в том числе для программы реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Столица продолжает вести системную работу по обновлению жилого фонда и повышению качества городской среды, в том числе и в рамках программы комплексного развития территорий», — добавил он.

Один из участков находится на улице Сталеваров возле Новогиреевского пруда, второй — в Напольном проезде недалеко от Ивановского лесопарка. В пешей доступности есть станция метро, школы, детские сады, поликлиники и другие объекты.

Департамент градостроительной политики сообщил, что в квартиры в доме в Напольном проезде переедут 420 человек. Возле здания оборудуют подземный паркинг на 97 машино-мест и стоянку на 155 автомобилей.

В общей сложности по программе КРТ сейчас реализуют около 400 проектов общей площадью порядка 4,5 тысячи гектаров.