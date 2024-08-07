Ефимов: два столичных технопарка получили льготы на аренду земли

С начала года правительство Москвы предоставило двум технопаркам льготы на аренду городской земли для эксплуатации зданий. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что для технопарков действует льготная ставка аренды земли — 0,01% от кадастровой стоимости.

«С начала 2024 года такую льготу получили два инвестора для участков общей площадью почти 2,2 гектара. Ежегодно они смогут экономить свыше 3,3 миллиона рублей», — подчеркнул заместитель мэра.

Для оформления льготы нужно заключить дополнительное соглашение и каждый год подтверждать статус технопарка. Она предоставляется на 10 лет.

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что льготы получили технопарк «Текон» на 3-й Хорошевской улице на две тысячи квадратных метров и «Связь инжиниринг» на 6-й Радиальной улице на два гектара земли. Сэкономленные деньги компании должны направить на развитие.

«Поддержка предприятий, имеющих статус технопарка, — это долгосрочные инвестиции в науку и технологии. Такие площадки также способствуют созданию рабочих мест для высококвалифицированных специалистов», — заявил он.

Резиденты технопарков разрабатывают и производят программные средства, радиоэлектронную и электротехническую аппаратуру для многочисленных отраслей.